Самара, 7 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту массовой госпитализации жителей г. Тольятти с признаками пищевого отравления возбуждено в Самарской области. Об этом 7 июня сообщает официальный телеграм-канал следственного управления Следственного комитета по региону.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа кафе и ресторанов

Сообщается, что с 3 июня по 5 июня 2022 года за медпомощью обратились 38 человек, в том числе 25 человек были госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 (включая четверых несовершеннолетних), остальные граждане лечатся на дому.

Отмечается, что у всех пациентов были диагностированы признаки пищевого отравления. Сейчас пострадавшим оказывается медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По версии следствия, все потерпевшие являлись клиентами точки питания, расположенной в Центральном районе г. Тольятти. Следователями провели осмотр места происшествия, установили поставщиков пищевой продукции, а также допросили директора ресторана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительным данным, все пациенты заказывали роллы в одной из служб доставок города.