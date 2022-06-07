Канберра, 7 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в настоящее время находится с официальным визитов в Индонезии. Когда журналисты попросили его прокомментировать решение Резервного банка Австралии от 7 июня резко повысить ключевую ставку, он отказался это сделать, передает телеканал NineNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Я не буду комментировать внутренние проблемы, находясь за границей», — заявил Альбаниз, появившись перед СМИ в рубашке традиционного индонезийского раскраса.

Вскоре после комментария своего начальника федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс появился на пресс-конференции в Канберре и предупредил, что ставки по ипотечным платежам после решения Резервного банка Австралии вырастут вдвое.

В свою очередь теневой казначей Австралии Ангус Тейло (Либеральная партия) заявил СМИ, что лучшее, что могут сделать сейчас лейбористы это отказаться от ненужных расходов и перейти к политике экономии.