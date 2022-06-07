Лондон, , 11:18 — REGNUM Вечером 6 июня премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не вынесли вотума недоверия, однако недовольство его руководством, как ожидается, будет нарастать, и аналитики утверждают, что дни его пребывания на посту сочтены, сообщает 7 июня CNBC.

Борис Джонсон на велосипеде Reddit.com

В ходе голосования, инициированного его собственными законодателями на фоне растущего недовольства его руководством, Джонсон получил поддержку большинства консерваторов, но с гораздо меньшим перевесом, чем надеялись его сторонники.

211 членов парламента от тори проголосовали за премьер-министра, а 148 — против. Это значит, что более 40% его соратников-консерваторов не доверяют премьер-министру, несмотря на все его усилия заручиться их поддержкой.

Уязвимость положения Джонсона бросается в глаза, если сравнить ее с положением бывшего лидера консерваторов Терезы Мэй. Она получила больше поддержки при аналогичном голосовании в 2018 году, но всего через шесть месяцев ушла в отставку с поста премьер-министра.

Назвав премьер-министра «конченным человеком», лидер парламентской группы SNP в Палате общин и один из самых ярых критиков Джонсона Иэн Блэкфорд сказал, что «любой другой [на его месте] уже ушел бы».

Многие члены парламента теперь намерены внимательно следить за настроениями в обществе по отношению к Джонсону, чтобы понять, годится ли он на роль лидера, который поведет партию вперед к следующим всеобщим выборам, которые должны состояться до января 2025 года.

Согласно действующим партийным правилам, против Джонсона нельзя инициировать голосование о доверии в течение 12 месяцев, но аналитики говорят, что недовольство премьером может приобрести такой масштаб, что эти правила будут изменены.

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