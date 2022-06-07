Канберра, 7 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. 7 июня Резервный банк Австралии поднял ключевую процентную ставку второй месяц подряд. Она была поднята больше, чем ожидалось, — на 50 базисных пунктов до 0,85%, передает телеканал NineNews.

Австралийские доллары

Это является крупнейшим месячным повышение ставок с февраля 2000 года, и теперь процентные ставки в Австралии выше, чем они были до начала пандемии коронавируса.

Для граждан с ипотекой в 500 000 долларов повышение ставки приведет к увеличению ежемесячных выплат на 133 доллара.

На совещании в штаб-квартире Резервного банка Австралии в Сиднее правление регулятора приняло решение, что еще одно повышение процентной ставки необходимо, чтобы сдержать стремительный рост инфляции в стране.