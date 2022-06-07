Вашингтон, 7 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Из-за неполадок с двигателем запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Cargo Dragon переносится на неопределённый срок. Об этом 7 июня сообщили в NASA.

SpaceX Ракета Falcon-9

«NASA и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время загрузки топлива в Dragon была обнаружена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После этого было принято решение провести проверку и определить источник утечки.

Проблему обнаружили в минувшие выходные. Новую целевую дату запуска объявят после прояснения ситуации.

Ранее сообщалось, что отправка миссии на МКС была запланирована на 10 июня.