Канберра, , 11:20 — REGNUM Вечером 6 июня тон дебатов в местном совете австралийской Тасмании повысился настолько, что местные политики перешли на личности. Подробнее об инциденте рассказали журналисты телеканала Nine News.

Скандал Malecontent.pl

В порыве своего выступления член муниципального совета Дэвид Грейс, нарушив регламент, разошелся настолько, что сказал заместителю мэра Джо Вествуд: «Тогда выкинь меня с этого собрания, девчонка», после того как она сказала ему прекратить перебивать выступления присутствующих.

«Если ты продолжишь перебивать, я выгоню тебя со встречи», — сказала Вествуд.

«Ага, давай иди сюда и попробуй … Давай, девчонка!» — потерял самообладание Грейс.

Вествуд сказала Грейсу покинуть комнату, после чего он предложил позвать полицию. Другой член муниципального совета предложила сделать перерыв.

Спустя несколько минут, Грейс и Вествуд вернулись в комнату. Заседание началось с того, что они оба попросили друг у друга прощения, а также попросили у присутствующих коллег простить их за неподобающее поведение.