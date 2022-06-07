Владивосток, , 11:12 — REGNUM Во Владивостоке с 23 июня будет проходить гастрономический фестиваль уличной еды Primfoodstreet, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

На фестивале еды Rdk-lyd.kalug.muzkult.ru

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Фестиваль под открытым небом будет проходить на улице Адмирала Фокина между Алеутской и Океанским проспектом.

«С 10:00 до 22:00 ежедневно жители и гости города смогут попробовать блюда дальневосточной кухни от известных ресторанов и кафе Владивостока, а также приятно провести вечер с живой музыкой и танцами», — добавили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, рестораны Владивостока и Благовещенска стали участниками фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко».