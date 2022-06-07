Иловлинский район, Волгоградская область, 7 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Двух сообщников осудили за незаконный оборот более 170 кг наркотических средств в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Злоумышленники купили жилой дом в одном из хуторов, оборудовали там теплицу и начали выращивать запрещённое растение. «Урожай» перерабатывали, расфасовывали на оптовые партии и подыскивали покупателей. В общей сложности при обыске оперативники изъяли более 170 кг наркотических средств.

Суд назначил виновным наказание в виде девяти лет и девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.