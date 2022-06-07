Москва, 7 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Обвинение командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 ВСУ подполковнику А. Плотникову в совершении им преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 356 УК РФ, предъявили следователи Следственного комитета России. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику А. Плотникову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным следователей, названный командир подразделения доподлинно знал, что в населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) проживают мирные граждане, которые не являются участниками вооруженного конфликта и боевых действий.

При этом Плотников с 25 февраля по 10 марта 2022 года неоднократно отдавал приказы на проведение обстрелов жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры.

Помимо того, уточняется, что в результате отданных командиром подразделения ВСУ приказов об обстрелах погиб один ребенок и была ранена женщина, а также было повреждено и полностью разрушено большое количество частных домовладений и объектов гражданской инфраструктуры. Общая сумма причиненного ущерба превышает 24,8 млн рублей.

«Плотников полностью признал свою вину, а также раскаялся в содеянном», — заключается в сообщении.

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