Канберра, , 11:15 — REGNUM 6 июня стало известно, что 26 мая в Южно-Китайском море китайские военные совершили «опасный перехват» самолета Королевских ВВС Австралии. В ходе своего визита в Индонезию премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что Канберра расценивает это как «акт агрессии», передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Мы расцениваем действия Китая в этой области как акт агрессии», — сказал Альбаниз.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что правительство Австралии выразило свою озабоченность по поводу «очень опасного» перехвата китайскому правительству.

Экипаж самолета не пострадал и после инцидента вернулся на базу.

Напряженность в оспариваемых территориях Южно-Китайского моря усилилась с 2014 года, когда Китай превратил песчаные отмели в острова, оборудовав их аэродромами, портами и системами вооружения, и предупредил западные военные корабли и самолеты, чтобы они держались подальше от них.

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