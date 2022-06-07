Ростов-на-Дону, 7 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В правительстве Ростовской области рассмотрели концепцию комплексной застройки старого аэропорта. Донской губернатор Василий Голубев особо подчеркнул, что проект должен быть проработан до мельчайших деталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Проект застройки старого аэропорта Ростова-на-Дону

Новый жилой микрорайон, в первую очередь, должен быть комфортным для работы и проживания, стать градоформирующим центром Ростова-на-Дону и Ростовской агломерации. Площадь территории составляет около 368 гектаров. Реализация проекта уже стартовала со строительства городского коллектора № 62.

«Задача — не просто построить квадратные метры жилья, главное — создать новый градоформирующий центр донской столицы, Ростовской агломерации и современную комфортную среду для жителей», - подчеркнул Голубев.

Разработка проекта принадлежит архитектурному бюро Асадова. На территории воздушной гавани предполагается возвести не только жилые дома, но и создать общественно-деловое, культурное и рекреационное пространства, конгрессный комплекс. Зоны будут развивать вдоль бывшей взлётной полосы, на которой появится благоустроенный бульвар. На территории также разобьют парк, построят шесть школ на 6700 мест, семь детских садов на 2800 мест, поликлинику и отделение скорой помощи, высокотехнологичный медицинский центр, филармонию с залом на 2 тыс. мест, детскую библиотеку, центр культурного развития с детской школой искусств, выставочный художественный зал.

Что касается требования к этажности застройки, что в основном здания будут не выше десяти этажей с подземными парковками. К 2036 году планируется возвести 1,5 млн кв. метров жилья для 56 тыс. человек. Первые этажи многоквартирных домов отдадут под развитие бизнес- и торговой инфраструктуры.

«Мы должны брать эту концепцию за основу. Необходимо рассмотреть конкретные детали всех составных частей проекта. Например, задачи по транспортной схеме, по инженерному обеспечению, отдельно выделим вопросы водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения. Есть объекты, которым предстоит уделить особое внимание: учреждения культуры, медицинский кластер, другие социальные объекты», — сказал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова застроят жилыми домами и другими объектами до конца 2040 года. Развитие территории воздушной гавани пройдёт в четыре этапа: до 2028 года, до 2032 года, до 2035 года и до 2040 года. На территории будущего микрорайона снесут нежилые зданий и дороги, не годные к эксплуатации.