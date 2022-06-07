Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 103 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 159 человек на утро 7 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 45 жителей области, накануне в больницы попали 20 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 421 910 случаев заражения коронавирусом, из них 98 — за минувшие сутки. 11 536 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в области, за минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 49 новых случая заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем с 2020 года. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 169 жителей региона.