Канберра, , 11:14 — REGNUM Власти Китая призвали Австралию уважать интересы национальной безопасности Пекина, чтобы избежать «серьезных последствий». Это произошло после того, как китайский военный самолет осуществил «опасный» перехват самолета-разведчика Королевских ВВС Австралии. Об этом 7 июня сообщил телеканал Nine News.

Полиция Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишут журналисты, представитель министерства иностранных дел Китая «отказался комментировать инцидент с P-8A Poseidon ВВС Австралии».

Однако китайский дипломат настаивал на том, что китайские военные проводили операции в соответствии с международным правом.

«Китай никогда не позволит какой-либо стране нарушать суверенитет и безопасность Китая во имя свободы судоходства и ставить под угрозу мир и стабильность в Южно-Китайском море», — заявил представитель КНР на брифинге.