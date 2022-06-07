Москва, 7 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ разработало схему избавления банков, которые попали под санкции, от замороженных активов. Министерство предлагает реорганизацию банков по специальной схеме, передаёт 7 июня РБК.

RG72 Отделение банка «Восточный»

Согласно документу, российские банки под санкциями получат возможность очистить свои балансы по новой схеме и не тратить деньги на расчёты с кредиторами из «недружественных» стран.

Кредитные организации смогут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за санкций, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

После такой операции все расчёты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счёт активов новой компании, то есть замороженных.

Как сообщало ИА REGNUM, активы Банка России на общую сумму порядка €23 млрд (примерно $24,6 млрд) были заморожены странами Европейского союза.

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