Кострома, , 12:32 — REGNUM Жителей Костромской области приглашаю на День села в посёлке Караваево. Программу мероприятия опубликовал департамент агропромышленного комплекса.

День села в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В его рамках проведут ярмарку товаров, выпускаемых региональными фермерами. Часть праздника посвящена профессионалам, они смогут ознакомиться с новейшей сельхозтехникой и оборудованием, средствами для обработки растений, кормами и ветеринарной продукцией, племенными животными. На отдельной площадке свои разработки презентуют молодые ученые.

В программе значатся мастер-классы по приготовлению старинных блюд, конкурсы косарей и трактористов, концерт. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии мероприятие не проводилось. День села пройдёт на площадке возле спорткомплекса «Урожай» 18 июня с 9 до 16 часов.

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