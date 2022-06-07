Балтийск, Калининградская область, , 11:09 — REGNUM Более 20 кораблей и катеров принимают участие в учениях Балтийского флота. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе флота.

Балтийский флот Mil.ru

В пресс-службе рассказали, что в учениях задействованы корветы, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Также участвуют малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

На морских полигонах проводится плановое учение по поиску и уничтожению подлодки противника, говорится в информации Балтийского флота.