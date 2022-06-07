Брисбен, Австралия, 7 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Все государственные школы в австралийском Квинсленде вскоре смогут бесплатно предоставлять учащимся предметы личной гигиены в рамках новой программы от правительства в размере 13,3 млн долларов. Об этом 7 июня заявила премьер-министр штата Анастейша Палащук.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

Тампоны и прокладки будут доступны детям через специальные торговые автоматы. Данная программа нацелена на то, чтобы устранить барьеры в обучении для учащихся, у которых нет доступа к средствам личной гигиены.

Премьер-министр Палащук пообещала, что каждая школа в штате будет иметь возможность подать заявку на получение торгового автомата, чтобы учащиеся смогли получать бесплатные товары для месячных.

«Доступ к товарам для месячных и неприемлемая стигматизация месячных никогда не должны быть проблемами, с которыми учащиеся сталкиваются в школе», — заявила премьер-министр штата на пресс-конференции.