Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Футбольному клубу «Зенит» разрешили построить в Калининском районе Санкт-Петербурга на улице Верности еще один спортивно-зрелищный комплекс, сообщили 7 июня в пресс-службе Смольного. Разрешение Госстройнадзор Петербурга выдал сроком до 31 декабря 2023 года.

kgainfo. spb.ru Проект нового спорткомплекса футбольного клуба «Зенит» на улице Верности в Петербурге

По проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, на улице Верности планируется создать крытое футбольное поле длинной 102 и шириной 64 метра, а также возвести трехэтажное здание.

«В нем будут расположены тренажерные залы, раздевалки для команд, медицинский блок, а также учебные помещения для воспитанников Академии ФК «Зенит», — уточнили в Смольном.

Напомним, в Академии «Зенита» сейчас работают 17 филиалов в разных районах города, Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане. В каждом из них созданы группы юных футболистов в возрасте от 5 до 9 лет. На улице Верности, 21 уже размещается тренировочная база Академии, которая существует на данной территории с 1970 годов.