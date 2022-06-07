Тес-Хемский район, Тыва, 7 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Туве вмешательство прокуратуры потребовалось для выплаты медицинским работникам единовременных страховых выплат на сумму более 1,3 млн рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры Тес-Хемского района в ходе проверки в районной больнице. Выяснилось, что в установленные сроки не были завершены расследования страховых случаев причинения вреда здоровью 20 медикам.

«Решения по ним не приняты, документы не направлены в региональный фонд социального страхования для осуществления единовременных страховых выплат», — отметили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внёс руководителю больницу представление. Лишь после этого документы с принятыми решениями были направлены в Фонд социального страхования республики, а медикам произвели выплаты.