Село Летняя Ставка, Ставропольский край, 7 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все они члены одной семьи, взрослые получили тяжелые травмы, сообщили 7 июня в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Инцидент случился в темное время суток 6 июня в Туркменском округе. На автодороге Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на корову, после чего машина перевернулась.

«Водитель автомобиля «Лада Приора» выбрал небезопасную скорость движения, на которой не успел сманеврировать и допустил наезд на животное, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся», — говорится в сообщении.

Все пятеро членов семьи попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся родители — 30-летний водитель и его 27-летняя супруга. У детей — 7-летнего мальчика и 6-летней девочки, которые в момент аварии были пристегнуты, а младшая полуторагодовалая девочка находилась в детском кресле — травмы головы.

В настоящее время устанавливаются причины аварии, а также владельцы животного, на которое наехала машина. Известно, что за два года водитель восемь раз привлекался к ответственности за нарушения на дороге.