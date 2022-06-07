Когалым, Югра, 7 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Когалыме (ХМАО) 56-летний местный житель привлечён к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

Информация о неправомерных действиях нарушителя поступившей от нескольких жителей Когалыма. В отношении мужчины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях»). Решением суда когалымцу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Якутска оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что написал на ограждениях фразы, дискредитирующие армию России.