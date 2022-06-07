Астана, 7 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение создать дополнительный государственный орган — национальный курултай. Об этом глава государства объявил в обращении к народу.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Он заявил, что для построения «Нового Казахстана» будет использован опыт предков, которые наиболее важные решения принимали «всем миром».

«Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании национального курултая. В его состав войдут представители различных слоёв общества, авторитетные и активные граждане», — сказал Токаев.

Президент отметил, что первое заседание нового органа должно пройти в районе Улытау — горной местности, которая считается «колыбелью» казахстанской нации. Это должно способствовать укреплению «священной независимости» республики.

Напомним, курултай — это орган народного представительства у монгольских и ряда тюркских народов, который был аналогом парламентов в Европе. На него обычно съезжались представители знати, чтобы принять решение по наиболее важным вопросам.