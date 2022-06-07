Москва, , 11:06 — REGNUM Госдума в первом чтении обсудит законопроект, позволяющий иноагентам не маркировать посты в соцсетях, которые носят личных характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»),

Василий Пискарёв Государственная дума

«Все посты в соцсетях, которые носят личный характер, не требуют маркировки», — сообщил Пискарёв, говоря о законопроекте, который Госдума обсудит в первом чтении.

Также определен порядок исключения из перечня иноагентов.

В законопроекте также содержится новые нормы, которые запрещают иноагентам вести просветительскую, преподавательскую и воспитательную работу с детьми, изготавливать для них информационную продукцию, а также получать гранты от государства.

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