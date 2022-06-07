Москва, , 11:05 — REGNUM Ненавистью к тем, кто желает смерти России, объяснил резкость своих комментариев заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал 7 июня в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Он отметил, что его часто спрашивают о причинах столь резких публикаций в Telegram. Противники России, объяснил он, ублюдки и выродки.

«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что будет добиваться их исчезновения до тех пор, пока живёт на свете.

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