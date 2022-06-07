Усть-Алданский район, Якутия, 7 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Усть-Алданском районе в селе Борогонцы местные жители сняли на видео смерч. Это уже второй случай за месяц, сообщило 7 июня ЯСИА.

Смерчь

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«Меньше месяца назад мощный вихрь даже поднял дверь от гаража. Дверь, кстати, весила не менее 20 кг», — отметили якутяне.

Сегодняшний смерч не нанёс разрушений, только втянул в себя мусор с земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми днём 30 мая было зафиксировано необычное метеорологическое явление. Во время дождя формировался смерч.