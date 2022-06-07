Пермь, 7 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Пермском крае на неделе (6-10 июня) ожидается дождливая погода. Количество осадков составит 150-200%, по крайнему югу возможно до 300% от нормы. Прогноз опубликован на сайте научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Ожидается, что 7 июня на территорию Прикамья выйдет южный циклон, с которым будут связаны ухудшение погоды и сильные дожди в южной половине края. Впоследствии дожди распространятся на большую часть края (за исключением крайних северных районов), но их интенсивность уменьшится.

Вечером и в ночь на 8 июня на юге края возможны грозы при прохождении холодного фронта. Из-за выпадения осадков и облачности днём похолодает до +18°C.