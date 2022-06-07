7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:54 — REGNUM В честь 223-летия со дня рождения великого русского поэта и основателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина Ставрополь окунулся в пушкинскую эпоху. Городской литературный праздник «О Пушкине, о книге, о любви!» объединил людей всех возрастов. В вальсе закружились гости и жители столицы Ставропольского края. Корреспонденты ИА REGNUM стали свидетелями «Пушкинского бала».

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

Старт торжествам по случаю годовщины рождения драматурга, прозаика был дан утром 6 июня на детской площадке у бассейна «Юность», где открылся летний читальный зал и состоялась праздничная программа «Здесь Пушкиным всё дышит».

Затем гостей праздника ждали зарисовки от молодёжного театра «Светоч», интерактив от литературно-музыкального театра «Гармония», а также игра-путешествие, викторина. Стихотворения Александра Пушкина прозвучали здесь не единожды. Любителям поэзии предложили написать письмо с признаниями в любви, побывать на уроке французского и пленэре.

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

В день рождения поэта преобразилась Александровская площадь. Здесь была воссоздана атмосфера XIX века. Изысканно одетые дамы и кавалеры приготовились к торжественному балу. К знаменательному дню участники изучили не только вальс, польку, мазурка, полонез, без которых в ту эпоху не обходилось ни одно светское мероприятие, но и этикет, умение держаться в обществе.

«Во дни веселий и желаний

Я был от балов без ума:

Верней нет места для признаний

И для вручения письма…» (Отрывок из романа «Евгений Онегин»)

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

Между танцами исполнялись русские романсы, были представлены небольшие театральные зарисовки. На танцевальной площадке у памятника «Ангел» состоялся мастер-класс по бальным танцам.

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Пушкинский бал». Ставрополь, площадь Ангела Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольские поэты, читатели, работники библиотек почтили память великого русского поэта. К памятнику Александру Пушкину легли живые цветы.

Пушкинский день отметили и в летних детских лагерях Ставрополя.