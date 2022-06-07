Вашингтон, 7 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения подвергся резкой критике со стороны сенатора от штата Вайоминг Джона Баррассо. В эфире телеканала Fox News он заявил, что инициативы главы Белого дома заслуживают низшей оценки.

Цитата из м/ф «Остров ошибок». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1955. СССР Двойка

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«Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он бы получил двойку с минусом, но когда подобное заявляет президент, причём на фоне рекордной инфляции цен и на бензин, и на продукты питания, ему надо ставить кол», — уверен Баррассо.

Сенатор отметил, что американский лидер не торопится «брать на себя ответственность за собственную экономическую некомпетентность. По его словам, об этом свидетельствуют «сплошные попытки перевести стрелки и ложные обвинения», представленные в плане.

«А ведь это именно некомпетентность: он не мог правильно установить диагноз больше года, а американский народ всё это время страдал. А страдали мы потому, что он отказывается дать нам возможность воспользоваться теми энергоресурсами, которые у нас в Америке есть», — пояснил Баррассо

Сенатор добавил, что в многочисленных статьях, которые Байден в последнее время опубликовал в прессе, президент США ровным счётом ничего не предложил для решения проблем с инфляцией. Он подчеркнул, что повышение налогов станет поистине нелепым шагом, особенно для граждан, которым едва хватает денег на еду.

Политик также считает, что рост цен на энергоресурсы вызван, в том числе, попытками властей протолкнуть климатическую повестку.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители крупного бизнеса и властей США обвиняют друг друга в рекордной инфляции в стране. Ранее президент США Джо Байден призвал крупный американский бизнес платить «честную долю» налогов для снижения инфляции, на что основатель компании Amazon мультимиллиардер Джефф Безос ответил, что такая ситуация сложилась из-за неправильного руководства страной.

Напомним, главной проблемой США является рекордная инфляция и республиканцы называют виновной в ней администрацию Байдена, а американский лидер возлагает вину на президента России Владимира Путина, а также американские Федеральную резервную систему (ФРС) и крупные компании.