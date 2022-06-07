Пекин, , 11:00 — REGNUM Китай добился вдохновляющих и замечательных результатов в борьбе с изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, заявила в исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Мрема выступила с речью на национальном мероприятии Китая, посвященном Всемирному дню окружающей среды 2022 года 5 июня, к которому она обратилась по видеосвязи. Мероприятие под лозунгом «Работаем вместе, чтобы построить чистый и красивый мир» проходило в Шэньяне, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Мрема отметила, что Китай активно и настойчиво вносит свой вклад в глобальные усилия по решению экологических проблем, содействию устойчивому развитию и созданию сообщества для всего живого на земле. Она также высоко оценила меры Китая по актуализации биоразнообразия, включая создание национальных парков и составление экологических красных линий.

По словам организатора, мероприятие, посвященное Всемирному дню окружающей среды, призвано побудить все общество повысить осведомленность об охране окружающей среды, участвовать в строительстве экологической цивилизации и строить красивый Китай, демонстрируя роль Китая как важного участника, вкладчика и лидера в построении глобальной экологической цивилизации.

Министр экологии и охраны окружающей среды Китая Хуан Жунцю заявил на мероприятии, что Китай будет и далее наращивать международное сотрудничество в области изменения климата, борьбы с загрязнением морской среды и сохранения биоразнообразия, работая вместе с международным сообществом для достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года.