Мадрид, , 11:01 — REGNUM Социалисты Испании проанализируют предложение по транспорту и пенсиям, сделанное министром по социальным правам и повестке дня Ионе Беларрой в рамках продления антикризисного плана. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Адриана Ластра, пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что предложение Беларры будет обсуждаться в рамках Совета министров вместе с партнёрами PSOE по коалиции — Unidas Podemos.

Ранее Ионе Беларра предложила правительству снизить стоимость проездного на общественный транспорт до 10 евро, увеличить пенсии на 15% и запретить сокращение поставок для социально незащищённых семей.

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