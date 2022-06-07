Мадрид, 7 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Социалисты Испании проанализируют предложение по транспорту и пенсиям, сделанное министром по социальным правам и повестке дня Ионе Беларрой в рамках продления антикризисного плана. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Адриана Ластра, пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Отмечается, что предложение Беларры будет обсуждаться в рамках Совета министров вместе с партнёрами PSOE по коалиции — Unidas Podemos.

Ранее Ионе Беларра предложила правительству снизить стоимость проездного на общественный транспорт до 10 евро, увеличить пенсии на 15% и запретить сокращение поставок для социально незащищённых семей.