Владивосток, 7 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Приморье подвели итоги онлайн-голосования за парки, скверы и аллеи, которые благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Победителями признаны 20 мест отдыха, общественных пространств региона.

Всего проголосовали 147 145 приморцев в 18 муниципалитетах.

Больше всего проголосовавших — в Чугуевском округе, Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске.

«Приморский край отметился высокой активностью в ходе онлайн-голосования по нацпроекту. Очевидно, что люди заинтересованы в создании комфортной среды там, где они живут, им не безразлично, что их окружает, где будут отдыхать они сами, играть и развиваться в безопасности дети.

Благодаря нацпроекту города и посёлки уверенно преображаются, жители получают благоустроенные пространства, особенно это необходимо в небольших населённых пунктах, где местным властям трудно в одиночку создавать уют и комфорт», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анадыре по итогам онлайн-голосования жители выбрали шесть территорий для благоустройства в 2023 году.