Плоцк, Польша, 7 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В польском городе Плоцк произошло нападение на нефтеперерабатывающий завод концерна ORLEN. Об этом 7 июня сообщает Польское телевидение.

Польша

По данным СМИ, в Плоцке мужчина напал с ножом на сотрудника охраны предприятия. Злоумышленника задержали, в его машине нашли оружие, в том числе две гранаты. Отмечается, что преступник вел себя нерационально и говорил о выполнении задания.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, но стабильное.