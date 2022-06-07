Красногорск, 7 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В автомобильную аварию в Подмосковье со смертельным исходом попал российский певец Олег Абрамов, который выступал под псевдонимом Radio Tapok. Об этом 7 июня сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам последнего, ДТП произошло на Пятницком шоссе около деревни Брехово.

Также указывается, что об аварии в полицию сообщил сам певец, который рассказал, что автомобиль Porsche, который вел его знакомый, потерял на трассе управление, а затем съехал в кювет и загорелся. В результате ДТП водитель погиб

Кроме того, отмечается, что в данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, которые устанавливают причину произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, певец и музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов известен по исполнению кавер-версий популярных треков разных зарубежных рок-групп, а также рок-версий российских и советских песен.