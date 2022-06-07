Сеул, 7 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 37 человек. Об этом 7 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 7 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 057 648 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 144 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 599 084 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 267 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 319 307 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 508 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 177 934 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6172 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 174 880.

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