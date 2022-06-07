Пекин, 7 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Фонд социального обеспечения Китая сообщил об устойчивом росте доходов и расходов в 2021 году, свидетельствуют данные Министерства людских ресурсов и социального обеспечения страны, передает 7 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно статистическому бюллетеню, опубликованному министерством, доходы фонда в прошлом году превысили 6,82 трлн юаней ($1,02 трлн), увеличившись на 34,6% по сравнению с 2020 годом. За тот же период было потрачено около 6,27 трлн юаней из фонда, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году, говорится в бюллетене.

Взносы в фонд социального обеспечения поступают от базового страхования по старости, страхования по безработице и страхования от производственных травм. К концу 2021 года около 1,03 млрд человек приняли участие в базовой программе страхования по старости, а накопительный баланс фонда приблизился к 6,4 трлн юаней.