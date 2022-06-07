Пхукет, Таиланд, 7 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Возраст спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях будет увеличен до 17 лет. Такое решение 7 июня принято на заседании конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

Согласно решению конгресса, возраст будет повышаться поэтапно. В сезоне 2022/23 возрастной порог останется прежним. Сейчас минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.

В сезоне 2023/24 он будет увеличен до 16 лет, а начиная с сезона 2024/25 — до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля совет ISU предложил поднять возрастной ценз в фигурном катании.