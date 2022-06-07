Пекин, , 10:54 — REGNUM Шанхайская межбанковская ставка предложения Shibor, которая измеряет стоимость заимствований на межбанковском рынке Китая, упала на 3,3 базисных пункта до 1,421%, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Семидневная ставка выросла на 0,7 базисных пункта до 1,708%, месячная ставка выросла на 0,4 базисных пункта до 1,877%, а годовая ставка выросла на 1,7 базисных пункта до 2,349%.

Shibor — это простая, без гарантий, оптовая процентная ставка, рассчитанная путем арифметического усреднения всех ставок межбанковского кредитования в юанях, предлагаемых группой ценовых котировок от 18 коммерческих банков с высоким кредитным рейтингом, за исключением четырех самых высоких и четырех самых низких котировок.