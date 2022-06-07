Самара, , 10:55 — REGNUM Четыре несанкционированные свалки намерены ликвидировать в Самарской области в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна». Об этом 7 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Свалка в Челябинске Ирина Юрина © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства.

Отмечается, что три проекта планируют реализовать в 2022 году в городах Чапаевск, Октябрьск и Тольятти. При этом два из них (в Октябрьске и Чапаевске) намерены завершить к концу текущего года, это возводит улучшить качество жизни для ста тысяч человек.

Сообщается, что по четвертому объекту сейчас проходит конкурс в минприроды России. Также в числе объектов накопленного экологического вреда, на которых работы стартуют летом 2022 года — полигон промышленных отходов напротив 1−3 вставок ПАО «АвтоВАЗ».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области намерены восстановить 794 га леса.