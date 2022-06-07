Москва, , 10:53 — REGNUM В городском округе Зеленоград появится завод по производству продукции лёгкой промышленности. Готовность объекта оценивается на 74%, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

На заводе Jetstar Airways

В комплексе зданий разместят различные виды производств легкой промышленности наладят выпуск продукции производственно-технического назначения для развития импортозамещения в условиях санкций.

На заводе по производству продукции лёгкой промышленности разместят всё, что нужно для научной деятельности и современного производства: цеха, лаборатории, зону испытаний, офисные помещения для проектирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленограде открыт завод по производству вакцины от гепатита В.

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