Петропавловск-Камчатский, , 10:52 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов раскритиковал благоустройство Петропавловска-Камчатского и потребовал навести порядок в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в краевом правительстве.

Петропавловск-Камчатский Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Солодов отметил, что столица края не вызывает впечатления ухоженного и благоустроенного города. Так, например, жители часто жалуются на то, что на автостанции на 10-м километре, которая недавно была построена, с осени не мылись окна. Также горожане пожаловались на отсутствие озеленения на стадионе «Спартак».

«Просто позор, там ежедневно гуляет и занимается спортом большое количество людей. Стадион хороший и пользуется популярностью, это здорово, но всё вокруг вообще не благоустроено. Та территория, которую разрыл водоканал, даже травой не засеяна. Прошу в кратчайшие сроки все замечания устранить», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске продолжается строительство набережной вдоль реки Зея. Первый участок намерены завершить до 30 июня.