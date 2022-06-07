Луганск, 7 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике силы союзников отбили укреплённый пункт у посёлка Боровское под Северодонецком. Об этом 7 июня сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Народная милиция республики заявила, что совместно с Вооружёнными силами России был отбит укреплённый пункт под Боровским — километры траншей и укрытия от артиллерии.

Как рассказали военнослужащие, противник бросил позиции, оставив вооружение, личные вещи и тела погибших.