Пенза, 7 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Пензенской области оргкомитет подготовил праздничные мероприятия на три выходных дня. В программе празднования Дня России и Дня города задействованы все учреждения культуры от муниципального до государственного уровня и частично учреждения дополнительного образования, заявила на оперативном совещании заместитель председателя областного правительства Лариса Рябихина.

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На 11 июня намечено вручение наиболее отличившимся пензенцам государственных и региональных наград, торжественное собрание с приглашением Почетных граждан Пензы и Пензенской области, на 12 июня — праздничное шествие представителей районов областного центра и авиашоу пилотажной группы «Стрижи».

"Пенза — город трудовой доблести, жители которого в годы Великой Отечественной войны своим самоотверженным трудом внесли огромный вклад в Победу. Здесь и сегодня продолжают успешно работать предприятия оборонно-промышленного комплекса, поэтому мы обратились к начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Васильевичу Герасимову и главкому Воздушно-космическими силами РФ Сергею Владимировичу Суровикину с просьбой направить в Пензу авиационную группу высшего пилотажа «Стрижи» для показательного выступления. Вопрос был решен положительно», — пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 20 мая отметили День трудовой доблести.

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