Пекин, 7 июня 2022, 10:49 — REGNUM Демонизация Китая стала скучной и вызывающей насмешки, сообщает 6 июня газета Asia Times.
Дело в том, что многие так называемые американские «союзники» не согласны с правительством США в отношении Китая, говорится в нем.
Китай никогда не совершал и малой доли тех злодеяний, в которых его обвиняют Соединенные Штаты, и он добился успеха в завоевании сердец и умов многих развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, говорится в статье.
Авторы материала также предполагают, что диалог является разумным вариантом решения разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.