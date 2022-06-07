Пекин, , 10:49 — REGNUM Демонизация Китая стала скучной и вызывающей насмешки, сообщает 6 июня газета Asia Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие страны, включая Шри-Ланку, Соломоновы острова и другие, советуют США не лезть не в свое дело, когда имеют дело с Китаем», — говорится в статье.

Дело в том, что многие так называемые американские «союзники» не согласны с правительством США в отношении Китая, говорится в нем.

Китай никогда не совершал и малой доли тех злодеяний, в которых его обвиняют Соединенные Штаты, и он добился успеха в завоевании сердец и умов многих развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, говорится в статье.

«Жесткие разговоры и действия не остановят подъем Китая», — говорится в заключении статьи

Авторы материала также предполагают, что диалог является разумным вариантом решения разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.