Париж, 7 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Елисейских полях в Париже откроется магазин, посвященный популярному американскому сериалу «Очень странные дела», передает BFM TV.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Парижский магазин обещает погружение во вселенную «Очень странных дел». Магазин отправит посетителей в самое сердце Хокинса в 1980-е годы.

Планируется, что магазин площадью 440 м² будет работать месяц и при успехе аренду продлят. В дополнение к визуальному аспекту, фотографиям, в продаже будут товары по мотивам сериала.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар чрезвычайного кризиса и за несколько дней до выборов в законодательные органы девять профсоюзов и больничных коллективов организуют демонстрации.

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