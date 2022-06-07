Владимир Андрианов, Сергей Кузьмичёв, 7 июня 2022, 11:11 — REGNUM Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Украина сыплет снаряды по жилым кварталам. Убивает и калечит «мирняк». Просто не даёт им спокойно жить в своих домах.

Чего она хочет этим добиться? Она и сама не знает.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

По здравому размышлению, укровермахт должен поберечь такой ценный ресурс, как гаубичные снаряды. Укровермахту ещё предстоит вариться в котле, а без артиллерийской поддержки долго не продержишься. Но это по здравому размышлению.

Здравому.

Размышлению.

Работа пожарных служб на на месте обстрела
Работа пожарных служб на на месте обстрела
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Оба эти слова уже не имеют никакого отношения к Украине. Здравое размышление несовместимо с горячечным бредом сведённого с ума человека.

Работа пожарных служб на на месте обстрела
Работа пожарных служб на на месте обстрела
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Да оно ему и не нужно! Пока есть ресурс, на который можно выменять очередную дозу дурмана, он будет удерживать себя в искажённой мути. Ведь внутри неё он велик, прекрасен и умён!

Тушение пожара
Тушение пожара
Владимир Андрианов © ИА REGNUM
Работа пожарных служб на месте обстрела
Работа пожарных служб на месте обстрела
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Он настолько всемогущ, что, прыгнув из окна, полетит не вниз, а вверх, ибо закон земного тяготения выдумали не для него, а для ограниченных недоумков, никогда не бывавших в ослепительно сияющих дворцах параллельной реальности.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Владимир Андрианов © ИА REGNUM
Работа пожарных служб на на месте обстрела
Работа пожарных служб на на месте обстрела
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Потом, если станет недоступна следующая доза, из зеркала на него прыгнет отвратная мразь, потерявшая человеческий облик.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели
Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Но пока доза доступна, а значит, можно гвоздить из гаубиц по жилищам «этих», явно не понимающих всех прелестей буйного помешательства.

Пока можно…

Работа пожарных служб на на месте обстрела
Работа пожарных служб на на месте обстрела
Владимир Андрианов © ИА REGNUM