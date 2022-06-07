7 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Владимир Андрианов, Сергей Кузьмичёв, , 11:11 — REGNUM Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Украина сыплет снаряды по жилым кварталам. Убивает и калечит «мирняк». Просто не даёт им спокойно жить в своих домах.

Чего она хочет этим добиться? Она и сама не знает.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели Владимир Андрианов © ИА REGNUM

По здравому размышлению, укровермахт должен поберечь такой ценный ресурс, как гаубичные снаряды. Укровермахту ещё предстоит вариться в котле, а без артиллерийской поддержки долго не продержишься. Но это по здравому размышлению.

Здравому.

Размышлению.

Работа пожарных служб на на месте обстрела Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Оба эти слова уже не имеют никакого отношения к Украине. Здравое размышление несовместимо с горячечным бредом сведённого с ума человека.

Работа пожарных служб на на месте обстрела Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Да оно ему и не нужно! Пока есть ресурс, на который можно выменять очередную дозу дурмана, он будет удерживать себя в искажённой мути. Ведь внутри неё он велик, прекрасен и умён!

Тушение пожара Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Работа пожарных служб на месте обстрела Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Он настолько всемогущ, что, прыгнув из окна, полетит не вниз, а вверх, ибо закон земного тяготения выдумали не для него, а для ограниченных недоумков, никогда не бывавших в ослепительно сияющих дворцах параллельной реальности.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Работа пожарных служб на на месте обстрела Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Потом, если станет недоступна следующая доза, из зеркала на него прыгнет отвратная мразь, потерявшая человеческий облик.

Последствия обстрела Донецка 06.06.2022. Прилёт в Ленинский район. Склад мебели Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Но пока доза доступна, а значит, можно гвоздить из гаубиц по жилищам «этих», явно не понимающих всех прелестей буйного помешательства.

Пока можно…