Благовещенский район, , 10:53 — REGNUM В селе Марково Благовещенского района Амурской области ищут тело одиннадцатилетней девочки. Ребёнок пошёл на реку без ведома родителей, сообщило 7 июня Amur. life.

Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья

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Купаться она пошла с младшей восьмилетней сестрой. Когда девочка начала тонуть, она побежала за помощью, но спасти ребёнка не успели.

Тело девочки ищут водолазы. На месте работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Амурской области утонула восьмилетняя девочка. Ребёнка пытались спасти из воды, но на берегу она уже не подавала признаков жизни.