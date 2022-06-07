Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв нашёл угрозу своей жизни в посте главы Первоуральска Свердловской области Игоря Кабца. Провокационный рисунок чиновник разместил в одной из социальных сетей. Карикатуру телеведущий раскритиковал в эфире передачи «Соловьёв Live».

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

Соловьёв не нашёл юмора в изображении, где свердловский губернатор Евгений Куйвашев в стилистике «Звёздный войн» при помощи меча отрубает телеведущему голову. Напротив, он увидел жизни. «Ты думаешь это остроумно? Только что взяли очередного убийцу, которого нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать — и тут ты вылезаешь со своим мечом. Как ты считаешь, что я должен подумать?» — потребовал Соловьёв ответа от Кабеца.

Впрочем, разговор о Кабце не обошёлся одной только критикой. Соловьёв похвалил чиновника за то, что тот поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область неоднократно оказывалась в центре телепередачи Владимира Соловьёва. Ранее телеведущий раскритиковал «ЛГБТ- танец» устроенный 10-классниками екатеринбургского лицея. При этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев заступился за учеников и директора, отметив, что танец был всего лишь «неудачной пародией».