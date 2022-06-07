Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. С апреля 2017 года по апрель 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга выросла увеличилась на 104,1%, то есть, более чем в два раза, подсчитали в петербургском агентстве недвижимости «Прайд Групп». В настоящее время средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках оценивается в 205,3 тыс. рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка

Самое большое подорожание нового жилья отмечено в Кировском районе: средняя стоимость квадратного метра за пять лет выросла более чем в 3 раза (+216,4%) или на 218,1 тыс. рублей. Сегодня стоимость 1 кв. метра в этом районе оценивается в 318,9 тыс. рублей.

На первом месте по стоимости 1 кв. метра находятся Петроградский и Центральный районы, 407,8 тыс. руб. за кв. м и 370,6 тыс. руб. за кв. м, соответственно.

Меньше других за пятилетие подорожали новостройки в Красногвардейском районе. Здесь средняя стоимость 1 кв. метра выросла на 92,8% или на 86,7 тыс. рублей. Сейчас «квадрат» в этом районе оценивается в 180,1 тыс. руб.

«Прогноз по рынку новостроек позитивный <…> При высокой ключевой ставке у нас есть несколько программ субсидирования ставок от государства со ставкой 5-6% годовых. Также есть программы от застройщиков со ставкой от 0,1% на весь срок кредита. Это самые выгодные условия ипотеки за всю историю России. Государство не «бросит» рынок новостроек», — отмечает генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, продажи жилья в новостройках Санкт-Петербурга в апреле 2022 года упали на 59% по сравнению с предшествующим месяцем текущего года.