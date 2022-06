Владивосток, , 10:45 — REGNUM Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) успешно работают над созданием новых редкоземельных магнитожестких материалов для решения важной технологической задачи, связанной с производством высококачественных постоянных магнитов для робототехники, электродвигателей, электромобилей, ветрогенераторов и других устройств. Разработка позволит управлять изменением магнитных свойств изделий, тем самым повысит их эксплуатационную устойчивость и энергоемкость. Результаты исследования опубликованы в ведущем зарубежном профильном журнале Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

Как сообщили в Институте наукоемких технологий и передовых материалов (ИНТиПМ) ДВФУ, ученые провели новое исследование по получению магнитного порошка в условиях его допирования нанодисперсной медью, с учетом установления новых сведений о влиянии добавки на состав, структуру, процессы перемагничивания и энергетического произведения неодимовых магнитов.

Один из авторов статьи, аспирант ИНТиПМ ДВФУ Вадим Самардак отметил, что постоянные магниты — это основа высокотехнологичных электродвигателей и генераторов электрического тока, которые включены в конструкции всех видов транспорта, робототехнических аппаратов, устройств экологически чистой энергетики. Их производят высокоэнергоемкими технологиями и с использованием исходных компонентов высокой чистоты (магнитных порошков) с учетом контроля их конечных характеристик состава и микроструктуры.

«В своих исследованиях мы разрабатываем способы, которые обеспечивают контроль именно этих характеристик. Синтез магнитных порошков проводим с точным химическим варьированием исходных обязательных компонентов и добавлением второстепенных примесей, при этом используем современные технологии, изменяя структуру и морфологию частиц. В результате мы влияем на конечные магнитные свойства как порошков, так и конечных изделий», — дополнил другой автор статьи, аспирант ИНТиПМ ДВФУ Семен Азон .

Исследование проходит в Институте наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ в рамках реализации проекта Российского научного фонда с привлечением молодых ученых университета.

«В настоящий момент в мире существует ограниченное число зарекомендованных в промышленности постоянных магнитов. Наиболее распространены, так называемые, редкоземельные магниты — достаточно дорогие в производстве и, как известно, не исключены недостатков, например, низкая устойчивость магнитных свойств в условиях коррозии, температуры и механического воздействия. Требуется поиск новых составов на основе более дешевых исходных компонентов, взамен редкоземам, а также разработка энергоэффективных технологий их производства со «щадящим» воздействием на ключевые свойства магнитов. Именно эти разработки активно проводятся в ДВФУ в коллаборациях научных коллективов из числа физиков, химиков, материаловедов — это молодые специалисты и студенты нашего Института. Для данных исследований мы располагаем всеми необходимыми условиями для науки и образовательного процесса подготовки специалистов», — отметил проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак .

В рамках многочисленных проектов ИНТиПМ выполняется комплекс научно-исследовательских работ по различным направлениям, которые интегрированы в образовательные программы «Фундаментальная и прикладная физика», «Фундаментальная химия» и «Материаловедение и технологии материалов». Также исследования заложены в основу стратегического проекта «Физика и материаловедение», который реализуется на базе ИНТиПМ и входит в основу программы «Приоритет 2030».