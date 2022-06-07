Владивосток, 7 июня 2022, 10:45 — REGNUM Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) успешно работают над созданием новых редкоземельных магнитожестких материалов для решения важной технологической задачи, связанной с производством высококачественных постоянных магнитов для робототехники, электродвигателей, электромобилей, ветрогенераторов и других устройств. Разработка позволит управлять изменением магнитных свойств изделий, тем самым повысит их эксплуатационную устойчивость и энергоемкость. Результаты исследования опубликованы в ведущем зарубежном профильном журнале Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.
Как сообщили в Институте наукоемких технологий и передовых материалов (ИНТиПМ) ДВФУ, ученые провели новое исследование по получению магнитного порошка в условиях его допирования нанодисперсной медью, с учетом установления новых сведений о влиянии добавки на состав, структуру, процессы перемагничивания и энергетического произведения неодимовых магнитов.
Один из авторов статьи, аспирант ИНТиПМ ДВФУ Вадим Самардак отметил, что постоянные магниты — это основа высокотехнологичных электродвигателей и генераторов электрического тока, которые включены в конструкции всех видов транспорта, робототехнических аппаратов, устройств экологически чистой энергетики. Их производят высокоэнергоемкими технологиями и с использованием исходных компонентов высокой чистоты (магнитных порошков) с учетом контроля их конечных характеристик состава и микроструктуры.
Исследование проходит в Институте наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ в рамках реализации проекта Российского научного фонда с привлечением молодых ученых университета.
В рамках многочисленных проектов ИНТиПМ выполняется комплекс научно-исследовательских работ по различным направлениям, которые интегрированы в образовательные программы «Фундаментальная и прикладная физика», «Фундаментальная химия» и «Материаловедение и технологии материалов». Также исследования заложены в основу стратегического проекта «Физика и материаловедение», который реализуется на базе ИНТиПМ и входит в основу программы «Приоритет 2030».